感佩消防人員火場救人 台南市民吳權峯捐紅外線熱顯儀

台南市民吳權峯在網路上曾看到消防局第七大隊FB粉絲團內容，請民眾捐助救護器材給消防人員。他因為每天騎車經過消防分隊，也曾陪小孩參加消防體驗活動，深感消防人員進入火場救人危險，自掏腰包花了3 萬元購買一台手持式紅外線熱顯像儀，今天捐給消防人員，由大隊長黃輝林代表接受。

據了解，紅外線熱顯像儀用於火災現場協助消防人員辨別空間內具熱源物體分布情形，具有防水防塵、耐撞擊、可拍照錄影及偵測物體表面溫度等功能，協助消防人員在火場找到受困人員及避免閃燃、爆燃等火災危險，以提升災害現場救災效率及消防人員安全。