感佩消防人員火場救人 台南市民吳權峯捐紅外線熱顯儀
台南市民吳權峯在網路上曾看到消防局第七大隊FB粉絲團內容，請民眾捐助救護器材給消防人員。他因為每天騎車經過消防分隊，也曾陪小孩參加消防體驗活動，深感消防人員進入火場救人危險，自掏腰包花了3 萬元購買一台手持式紅外線熱顯像儀，今天捐給消防人員，由大隊長黃輝林代表接受。
據了解，紅外線熱顯像儀用於火災現場協助消防人員辨別空間內具熱源物體分布情形，具有防水防塵、耐撞擊、可拍照錄影及偵測物體表面溫度等功能，協助消防人員在火場找到受困人員及避免閃燃、爆燃等火災危險，以提升災害現場救災效率及消防人員安全。
捐贈儀式今天在消防局第七大隊舉行。黃輝林感謝民眾吳權峯熱心公益，捐助手持式紅外線熱顯像儀。黃輝林表示，近年來消防局在市長黃偉哲和局長李明峯的支持努力下，不斷精進搶救技能、提升救護能力。熱心市民吳權峯捐贈的手持式紅外線熱像儀可有幫助消防人員於救災現場的火場判讀或救護人員在大量傷患現場找尋傷者，確實提升消防局救災能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言