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感佩消防人員火場救人 台南市民吳權峯捐紅外線熱顯儀

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市民吳權峯在網路上曾看到消防局第七大隊FB粉絲團內容，請民眾捐助救護器材給消防人員。他因為每天騎車經過消防分隊，也曾陪小孩參加消防體驗活動，深感消防人員進入火場救人危險，自掏腰包花了3 萬元購買一台手持式紅外線熱顯像儀，今天捐給消防人員，由大隊長黃輝林代表接受。

據了解，紅外線熱顯像儀用於火災現場協助消防人員辨別空間內具熱源物體分布情形，具有防水防塵、耐撞擊、可拍照錄影及偵測物體表面溫度等功能，協助消防人員在火場找到受困人員及避免閃燃、爆燃等火災危險，以提升災害現場救災效率及消防人員安全。

捐贈儀式今天在消防局第七大隊舉行。黃輝林感謝民眾吳權峯熱心公益，捐助手持式紅外線熱顯像儀。黃輝林表示，近年來消防局在市長黃偉哲和局長李明峯的支持努力下，不斷精進搶救技能、提升救護能力。熱心市民吳權峯捐贈的手持式紅外線熱像儀可有幫助消防人員於救災現場的火場判讀或救護人員在大量傷患現場找尋傷者，確實提升消防局救災能量。

台南市消防局第七大隊長黃輝林（左）頒發感謝狀給市民吳權峯（右），感謝他捐助紅外線熱顯像儀。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局第七大隊長黃輝林（左）頒發感謝狀給市民吳權峯（右），感謝他捐助紅外線熱顯像儀。記者黃宣翰／翻攝
台南市民吳權峯先生深感消防人員救人辛勞，自掏腰包花了3 萬元購買手持式紅外線熱顯像儀，今天捐給消防人員使用。記者黃宣翰／翻攝
台南市民吳權峯先生深感消防人員救人辛勞，自掏腰包花了3 萬元購買手持式紅外線熱顯像儀，今天捐給消防人員使用。記者黃宣翰／翻攝

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