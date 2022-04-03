價值萬元寵物「柯爾鴨」迷途逛大街 暖警尋回

暖警協助找回民眾的柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝

劉姓飼主飼養2隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」日前幫母鴨洗澡時，一不注意讓公鴨溜上大街，劉女慌張到士林分局翠山派出所報案尋找愛鴨。警方協助調願監視器發現公鴨走在車道上，差點成了車下亡魂，幸好有熱心民眾協助趕鴨，最後在臉書天母幫社團發現網友熱心po文等待柯爾鴨主人，警方第一時間接回柯爾鴨並通知劉女接回愛寵。

模樣可愛的柯爾鴨(Call Duck)又被稱為可達鴨，起源於荷蘭的家鴨，原本多作為狩獵鴨養殖，近年來才成為寵物鴨，一隻要價上萬元。數年前，大陸富二代王思聰曾在IG上po出大柯爾鴨，吸引人跟風飼養爆紅。故宮南院生態池也飼養柯爾鴨。

警方指出，40多歲劉女飼養一公一母的柯爾鴨，飼養約2年多，平時還會在路上「遛鴨」3月20日劉女報案，心急如焚指出，幫母鴨洗澡時公鴨溜走。所長徐麟凱、警員洪一玓、警員高敏軒等人聽聞，協助調願監視器過濾比對，發現公鴨溜到至善路2段114號前車道上，現場有熱心民眾見狀，擔心鴨子成了車下亡魂，趕鴨到附近人行道上，但後續就不見蹤影無相關影像。

警方打電話詢問車主是否有人撿到柯爾鴨，同步查看士林區臉書社團，皇天不負苦心人，在臉書社團天母幫發現鴨子蹤影，平安的安置在網友家等候失主認領，網友稱在至善路、故宮路交叉口尋獲柯爾鴨，並放入紙箱避免亂跑。所長和警員在晚上10時許前往網友家領回柯爾鴨，劉姓飼主得知好消息接回愛鴨，並感謝警方大力協助。