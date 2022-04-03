快訊

新竹縣+15 湖口仁慈醫院院內感染增9例

疫情燒進立法院 立委廖國棟證實：辦公室2助理確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

價值萬元寵物「柯爾鴨」迷途逛大街 暖警尋回

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

暖警協助找回民眾的柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
暖警協助找回民眾的柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝

劉姓飼主飼養2隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」日前幫母鴨洗澡時，一不注意讓公鴨溜上大街，劉女慌張到士林分局翠山派出所報案尋找愛鴨。警方協助調願監視器發現公鴨走在車道上，差點成了車下亡魂，幸好有熱心民眾協助趕鴨，最後在臉書天母幫社團發現網友熱心po文等待柯爾鴨主人，警方第一時間接回柯爾鴨並通知劉女接回愛寵。

模樣可愛的柯爾鴨(Call Duck)又被稱為可達鴨，起源於荷蘭的家鴨，原本多作為狩獵鴨養殖，近年來才成為寵物鴨，一隻要價上萬元。數年前，大陸富二代王思聰曾在IG上po出大柯爾鴨，吸引人跟風飼養爆紅。故宮南院生態池也飼養柯爾鴨。

警方指出，40多歲劉女飼養一公一母的柯爾鴨，飼養約2年多，平時還會在路上「遛鴨」3月20日劉女報案，心急如焚指出，幫母鴨洗澡時公鴨溜走。所長徐麟凱、警員洪一玓、警員高敏軒等人聽聞，協助調願監視器過濾比對，發現公鴨溜到至善路2段114號前車道上，現場有熱心民眾見狀，擔心鴨子成了車下亡魂，趕鴨到附近人行道上，但後續就不見蹤影無相關影像。

警方打電話詢問車主是否有人撿到柯爾鴨，同步查看士林區臉書社團，皇天不負苦心人，在臉書社團天母幫發現鴨子蹤影，平安的安置在網友家等候失主認領，網友稱在至善路、故宮路交叉口尋獲柯爾鴨，並放入紙箱避免亂跑。所長和警員在晚上10時許前往網友家領回柯爾鴨，劉姓飼主得知好消息接回愛鴨，並感謝警方大力協助。

士林分局呼籲，飼主填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知盡早尋回。

警方與網友聯繫接回柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
警方與網友聯繫接回柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
模樣可愛的柯爾鴨溜上大街，警方協助尋回。記者蕭雅娟／翻攝
模樣可愛的柯爾鴨溜上大街，警方協助尋回。記者蕭雅娟／翻攝
警方與網友聯繫接回柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
警方與網友聯繫接回柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
翠山派出所所長徐麟凱（右）警員洪一玓（左）警員高敏軒（中）協助找回迷途的柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
翠山派出所所長徐麟凱（右）警員洪一玓（左）警員高敏軒（中）協助找回迷途的柯爾鴨。記者蕭雅娟／翻攝
柯爾鴨趁主人不注意溜上馬路。記者蕭雅娟／翻攝
柯爾鴨趁主人不注意溜上馬路。記者蕭雅娟／翻攝

寵物

延伸閱讀

捷運天母芝山 樂活優選

專家帶路／科學園區開發 吸引外來人口

台北市立大學天母校區傳1學生確診 聯醫派車駐校採檢300名學生

酒駕新制上路才1小時　屏東醉女撞監視器桿翻車

相關新聞

價值萬元寵物「柯爾鴨」迷途逛大街 暖警尋回

劉姓飼主飼養2隻要價上萬的寵物「柯爾鴨」日前幫母鴨洗澡時，一不注意讓公鴨溜上大街，劉女慌張到士林分局翠山派出所報案尋找愛...

酷炫超跑逛墾丁朝聖台灣祭 警取締2件違規

往年墾丁音樂季都有酷炫超跑車隊在墾丁大街集結，展現超跑加速性能，但過大引擎音量讓民眾反感，今年「台灣祭」音樂活動舉辦，超...

俄烏戰火愛情陷阱詐騙哏 警逮63歲女車手

詐騙集團竟也搭上俄烏戰爭哏，一名誆稱在烏克蘭擔任戰地軍官，希望台灣的「愛人」將他的貴重物品收好，俟戰後飛到台灣與其長相廝...

違停挨罰狡辯拉肚子借廁所 法官看照片打臉「都在滑手機」

高雄蔡姓騎士將機車停在紅線上，被民眾拍照檢舉違停，挨罰600元。他不服認為當時他是身體不適，趕著向店家借廁所才會急忙停車...

109年兒童事故傷害死亡率降 事故死因呼吸威脅居首

兒童是國家的未來，主計總處國情統計通報揭露，兒童事故傷害死亡率續降，不過109年兒童事故傷害死亡率每10萬兒童仍有4人，...

新北婦遭騙220萬未料詐團又再來 警逮未成年車手

新北市一名7旬婦人，今年2月間被假檢警騙取220萬元，詐團食髓知味，3月底再約她面交200萬元，殊不知婦人察覺有異報警。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。