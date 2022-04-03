聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北婦遭騙220萬未料詐團又再來 警逮未成年車手
新北市一名7旬婦人，今年2月間被假檢警騙取220萬元，詐團食髓知味，3月底再約她面交200萬元，殊不知婦人察覺有異報警。面交時警方埋伏在旁，將少年車手逮捕到案，少年法庭審理後，諭知收容於少年觀護所，警方將追查背後共犯。
警方調查，有詐騙集團今年2月致電給新店區吳姓婦人（73歲），以假檢警身分說她銀行帳戶遭冒用，淪為警示帳戶，以「監管金流」為說詞，要她把戶頭內的款項取出。
吳婦唯恐財產不保，按詐團指示，在2月10日、2月24日分兩次，面交100萬元、120萬元；吳婦經家人關懷後，發覺不對勁，打電話向檢警單位查證，才知道自己遭到詐騙，氣得去派出所報案。
詐團得手220萬元，想榨乾吳婦，第三度聯繫她，以台中地院「法院公證款」名目騙200萬元，吳婦假意配合，隨後通報警方「對方又來騙錢了」。
警方幫吳婦準備好200萬元假鈔，要她跟詐團約3月29日在新店富貴街中央公園面交。當天員警埋伏在旁，待車手現身，一湧而上抓人，車手拔腿狂奔，但不消1分鐘就被壓制逮捕。
經查，涉案車手為未成年齊姓少年（17歲），警詢後依少年事件處理法送辦，少年法庭審理後，諭知收容強制處分。警方將持續追查詐團共犯。
據悉，齊姓少年被逮時辯稱「我什麼都不知道」，說自己接到指令，才從桃園中壢北上「取貨」；他家人知悉兒子犯案被逮，不聞不問，僅回「我已經管不動他了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言