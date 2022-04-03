新北婦遭騙220萬未料詐團又再來 警逮未成年車手

新北市一名7旬婦人，今年2月間被假檢警騙取220萬元，詐團食髓知味，3月底再約她面交200萬元，殊不知婦人察覺有異報警。面交時警方埋伏在旁，將少年車手逮捕到案，少年法庭審理後，諭知收容於少年觀護所，警方將追查背後共犯。

警方調查，有詐騙集團今年2月致電給新店區吳姓婦人（73歲），以假檢警身分說她銀行帳戶遭冒用，淪為警示帳戶，以「監管金流」為說詞，要她把戶頭內的款項取出。

吳婦唯恐財產不保，按詐團指示，在2月10日、2月24日分兩次，面交100萬元、120萬元；吳婦經家人關懷後，發覺不對勁，打電話向檢警單位查證，才知道自己遭到詐騙，氣得去派出所報案。

詐團得手220萬元，想榨乾吳婦，第三度聯繫她，以台中地院「法院公證款」名目騙200萬元，吳婦假意配合，隨後通報警方「對方又來騙錢了」。

警方幫吳婦準備好200萬元假鈔，要她跟詐團約3月29日在新店富貴街中央公園面交。當天員警埋伏在旁，待車手現身，一湧而上抓人，車手拔腿狂奔，但不消1分鐘就被壓制逮捕。

經查，涉案車手為未成年齊姓少年（17歲），警詢後依少年事件處理法送辦，少年法庭審理後，諭知收容強制處分。警方將持續追查詐團共犯。