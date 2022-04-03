城中城大火住警器受關注 高市放寬安裝條件

高雄城中城大火後，多名議員關注住宅用火災警報器補助、安裝成效，市議員陳致中指出，近年火災主因常是老屋內部線路老舊，不堪現在多種家電、3C電子產品的用量，造成用電起火。根據資料顯示，高雄市有53萬戶超過30年的房屋，占總數比率達49.83%，可說潛藏了莫大的火警危機。消防局表示，今年將放寬條件，將30年以上老舊住宅列入第一優先安裝住警器補助對象。

目前30年以上老舊住宅仍屬第二優先補助對象，議員陳致中說，依照目前火災狀況，應將條件放寬，從第二提升到第一優先，將有助於提高老宅裝設住警器比率，以預防悲劇的發生。 消防局代理局長王志平表示，老舊住宅確實有潛在風險，承諾從今年開始將30年老屋提升至第一優先裝設資格。

高雄市消防局表示，陳其邁上任後力推住警器，逐年增編預算，109年預算編列100萬元，獲民間捐贈8600顆。110年預算編列150萬元，獲捐贈3萬983顆。111年預算增至250萬元。