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違停挨罰狡辯拉肚子借廁所 法官看照片打臉「都在滑手機」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓騎士將機車停在紅線上，被民眾拍照檢舉違停，挨罰600元。他不服認為當時他是身體不適，趕著向店家借廁所才會急忙停車，提行政訴訟主張應撤罰，但法官根據檢舉照片，發現蔡在5分多鐘裡，都在車旁玩手機，不像身體不適，判蔡姓騎士敗訴。

判決指出，去年3月5日下午6時許，蔡姓騎士將機車停在高雄市某路段紅線上，占用路段滑手機，後來被路人認為影響交通，拍下他違停照片後檢舉。

沒多久蔡姓騎士收到600元罰單，他不服認為當時是身體不舒服，急著向店家借廁所，才會停車，至於滑手機，則是在看手機時中，根本不是在那玩手機，為爭取權益，他提行政訴訟主張撤罰。

高雄地院審理時，警方反駁，稱蔡停放的位置畫有紅色實線，依規定是禁止臨時停車，檢舉人提供的採證照片，顯示時間是從6點47分至53分，停的位置不僅沒變，蔡也都站在車旁滑手機，並不像身體不適。

後來法官勘驗警方提供的採證照片，發現蔡在停車5分多鐘，都一直站在機車旁滑手機，和他主張當時是跟店家借廁所的情況不符，也不符合行政罰法中的緊急避難情況，因此判蔡敗訴，600元罰單還是要繳納。

高雄蔡姓騎士將機車停在紅線滑手機，挨罰後他提行政訴訟，但最後被法官打臉。示意圖，本報資料照片。
高雄蔡姓騎士將機車停在紅線滑手機，挨罰後他提行政訴訟，但最後被法官打臉。示意圖，本報資料照片。

違停

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