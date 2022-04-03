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打零工男寒夜雨衣禦寒睡涼亭 台中警和里長關心他

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市昨晚持續大雨氣溫低，一名打零工男子昨晚穿雨衣身體捲曲睡在台中市梧棲區頂魚察文化廣場內涼亭，當地頂寮里長鐘金水今天早上報案，會同梧棲警方到場關心，男子說在附近打零工居無定所，就近找空地睡一晚，他感謝里長和警察關心。

清水警分局梧棲分駐所今天早上6點多，接獲頂寮里長鐘金水報案，志工今天早上社區清掃時，發現一名男子睡在頂寮文化廣場涼亭内，因文化廣場於空曠室外，且無遮蔽物，近幾天氣溫驟降，擔心對方恐失溫，請求警方到場協助。

員警和里長鐘金水到涼亭查看，警方發現男子全身裹雨衣在凉亭內睡覺，員警詢問下，男子意識清楚，確認身分為49歲許姓男子，他說自己無故定居所，近期都在梧棲區的工地打零工，才就近找個空地借住一宿。

警方與里長問他有無需要提供安置協助，許男表示自己附近有朋友，會再向朋友借住處暫居，他感謝警方及里長的關心；清水警分局梧棲所長劉凱萍表示，民眾如需任何協助都可向鄰近警察機關請求協助。

一名男子睡在台中梧棲頂寮文化廣場涼亭内，當地頂寮里里長鐘金水和員警今天到場關心。圖／警方提供
一名男子睡在台中梧棲頂寮文化廣場涼亭内，當地頂寮里里長鐘金水和員警今天到場關心。圖／警方提供

梧棲 警察 台中市

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