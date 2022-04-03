假檢警老梗騙倒貴婦 遭詐千萬家中2.5公斤金條也奉上

高雄經商有成的呂姓貴婦（64歲），上月初接到詐騙集團來電，擔心遭到法辦，前後將千萬元積蓄轉匯至詐團指定帳戶，不僅於此，詐團成員發現呂婦有錢，還要求她將家中2.5公斤金條當「證物」，交給檢警調查釐清，粗估呂婦至少遭詐1700餘萬元，單一案件遭詐金額之多，連承辦警方都直呼「罕見」。

警方調查，今年3月初，呂姓婦人在自家接到中華電信客服來電，告知呂婦積欠多筆電話費未繳，呂婦因沒申辦門號，在電話中痛斥客服人員，隨後對方回稱「會在函報警方查辦」就掛斷電話。

沒多久，一名自稱刑事局小隊長的人員打給呂婦，稱接獲電信公司報案，經查發現呂女個資遭盜，門號不僅涉及一起擄人勒贖，另涉嫌多筆帳戶洗錢，全案已由台北地檢署檢察官指揮偵辦。

起初呂婦半信半疑，沒廖隔天就有自稱是「主任檢察官」者來電，要求呂婦配合調查，呂懷疑對方身分，還要求出示公文書狀，詐團成員隨即透過LINE傳送假公文，果真讓呂婦落日圈套。

警方清查，呂婦從接到詐團電話後，隨即依照對方指示到銀行分批提款，對方還要求因「偵查不公開」，不能將取款目的告訴其他親友，如果有行員提問，呂就稱「兒子結婚要用錢」、「購屋付頭款要用到」打發，前後匯款、提款至少逾千萬元。

詐團得知呂婦經商，詢問後發現呂有購買黃金習慣，隨即稱這批金條也是「證物」，需要交給檢警調查，呂婦擔心積蓄因涉案化為烏有，果真將家裡金飾包裹，根據集團成員指示，將總重2.5公斤金條放在住家附近處所，由集團車手到場取走。

原以為協助辦案可鬆一口氣，詐團得手後，隨即將LINE的訊息收回一空，呂婦3月中察覺有異，才發現碰到詐騙，至少遭詐1700餘萬元，她趕到警局報案，卻因集團將訊息收回，無法提供有利證據。

從呂婦接到首通電話到遭詐一空，前後僅一周時間，遭詐金額之多，連承辦警方都直呼「罕見」，警方正透過取款地點的監視器畫面，擴大偵辦中，後來紙終包不住火，家人也知道呂婦遭詐，正陪伴她緩解情緒。

警方指出，呂婦碰到的是假檢警的三階段轉接手法，通常第一組會假冒各類機構人員，再來第二組人員假冒警察機關，通知民眾涉及刑事案件，被列為犯罪嫌疑人，已由某地檢署偵辦中，之後再由最後一組的假檢察官登場，要求民眾將現金轉入指定帳號，證明自己與刑案無關。