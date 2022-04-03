新建工程排黃泥水汙染桃園老街溪 環保局最高罰300萬
桃園市大園區某新建工程基地開挖，因未做好廢水沉澱，造成黃泥色廢水汙染老街溪成「黃河」，環保局接獲通報後立即派稽查員趕赴現場稽查，並循水路溯源緝凶，依違反水汙法第30條告發，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
環保局表示，日前有民眾檢舉老街溪出現黃色泥水，環保局接獲通報後立即派稽查員趕赴現場稽查，循線查到大園區某工地有黃色泥水排放。稽查時發現該新建工程基地正在開挖，產生的廢水經沉澱池沉澱效果不佳，導致廢水排放至道路側溝後，流至老街溪造成汙染。
環保局現場令業者立即停止排放，同時依違反水汙法30條告發，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，提醒民眾一旦發現有汙染情形，民眾可立即撥打公害報案專線0800-066666通報，稽查員將立刻前往稽查。
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