新建工程排黃泥水汙染桃園老街溪 環保局最高罰300萬

桃園市大園區某新建工程基地開挖，因未做好廢水沉澱，造成黃泥色廢水汙染老街溪成「黃河」，環保局接獲通報後立即派稽查員趕赴現場稽查，並循水路溯源緝凶，依違反水汙法第30條告發，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局表示，日前有民眾檢舉老街溪出現黃色泥水，環保局接獲通報後立即派稽查員趕赴現場稽查，循線查到大園區某工地有黃色泥水排放。稽查時發現該新建工程基地正在開挖，產生的廢水經沉澱池沉澱效果不佳，導致廢水排放至道路側溝後，流至老街溪造成汙染。