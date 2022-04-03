高喊阿嬤來了騙警失敗 失聯移工搏命拉扯數分鐘被逮

桃園市一名泰籍移工昨晚在外疑要夾娃娃，遇到巡邏員警馬上躲入店內，經警方一查確認是失聯後，試圖裝沒事要離開現場，高喊「阿嬤來了」，以分散員警注意，當街與2名員警激烈拉扯了數分鐘，直到支援警力趕來逮捕，除將被遣送回國外，還遭依妨害公務罪嫌送辦。

桃園警分局指出，大樹派出所員警蔡家奇及王昱翔昨天晚上11時許巡邏時，在建國東路發現一名外籍男子見到警車馬上躲進夾娃娃機店，立即上前詢問，得知這名泰籍男子（38歲）自稱阿空，但其餘資訊一問三不知，對方更不斷假藉聽不懂要離開。

員警將男子攔下，請他出示證件並查詢，發現他已經在去年被雇主通報失聯；男子察覺到情況不對，突然對著員警喊「阿嬤來了！」意圖引開員警注意力，但見員警並未上當，隨即一陣猛烈推擠、拉扯，過程持續至少2分鐘引起路人圍觀。