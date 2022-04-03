混凝土灑落大馬路 台南警幫忙先叫灑水車清洗

40歲魏姓拌混凝土車司機，昨天駕駛拌混凝土車行經台南市安南區北安路，混凝土不慎滲漏，導致沿線路面灑了一地混凝土。市警三分局安順派出所員警接獲民眾報案後，除開單告發外，並通報環保局，立即協調附近工地的灑水車，先將沿線混凝土初步沖洗至路旁，針對部分車道實施管制及交通疏導，確保用路人安全。

「混擬土灑了一地，請派人員來處理。」昨天上午9點多，台南市警三分局安順派出所接獲民眾報案稱，北安路沿線路面有混凝土撒在路面上，造成用路人危險。

警員郭仁德、林苙塍到場發現預拌混凝土車司機呆站於路旁，不知所措。經了解，預拌混凝土車行經北安路時，所載混凝土不慎滲漏，導致沿線路面灑了一地混凝土。魏姓司機見狀不知如何是好，員警靈機一動除通報環保局外，立即協調附近工地的灑水車，先將沿線混凝土初步沖洗至路旁，並針對部分車道實施管制及交通疏導，確保用路人之安全。