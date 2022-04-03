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混凝土灑落大馬路 台南警幫忙先叫灑水車清洗

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲魏姓拌混凝土車司機，昨天駕駛拌混凝土車行經台南市安南區北安路，混凝土不慎滲漏，導致沿線路面灑了一地混凝土。市警三分局安順派出所員警接獲民眾報案後，除開單告發外，並通報環保局，立即協調附近工地的灑水車，先將沿線混凝土初步沖洗至路旁，針對部分車道實施管制及交通疏導，確保用路人安全。

「混擬土灑了一地，請派人員來處理。」昨天上午9點多，台南市警三分局安順派出所接獲民眾報案稱，北安路沿線路面有混凝土撒在路面上，造成用路人危險。

警員郭仁德、林苙塍到場發現預拌混凝土車司機呆站於路旁，不知所措。經了解，預拌混凝土車行經北安路時，所載混凝土不慎滲漏，導致沿線路面灑了一地混凝土。魏姓司機見狀不知如何是好，員警靈機一動除通報環保局外，立即協調附近工地的灑水車，先將沿線混凝土初步沖洗至路旁，並針對部分車道實施管制及交通疏導，確保用路人之安全。

環保局派員到場清除完畢，員警解除交通管制，恢復道路順暢。員警針對預拌混凝土車司機滲漏混凝土違規部分，現場依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款製單告發，依法可處汽車駕駛人3千元以上9千元以下罰鍰。魏對於造成員警、環保局人員及用路人困擾，甚感抱歉，表示日後會多加注意，避免再次發生。

台南市安南區北安路灑落大量混擬土，危及路用人安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區北安路灑落大量混擬土，危及路用人安全。記者黃宣翰／翻攝
預伴混擬土車在台南市安南區北安路灑落混擬土，警方對駕駛開罰。記者黃宣翰／翻攝
預伴混擬土車在台南市安南區北安路灑落混擬土，警方對駕駛開罰。記者黃宣翰／翻攝
台南市警員在安南區北安路上交管，提醒往來汽機車路面上有預伴混擬土。記者黃宣翰／翻攝
台南市警員在安南區北安路上交管，提醒往來汽機車路面上有預伴混擬土。記者黃宣翰／翻攝

台南 車道

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