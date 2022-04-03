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清明下雨掃墓祭祖人車多 南警拚早冒雨交整

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

清明節連假第二天，今天台南市區下雨，不少民眾前往南區南山公墓或是民間寶塔掃墓拜塔祭祖，上午8點以後湧進車潮及人潮，警員穿上雨衣在路口指揮交通，冒雨維持交通順暢，相當辛苦。

因應清明連假及掃墓人車潮，台南市警六分局針對轄內富貴南山公墓區、南都福座及崇孝塔周邊交通，規劃交通疏導勤務，提醒用路人及掃墓民眾，配合交通管制時間及路段，以免行程受阻。

清明連假，每天上午8點至中午12點及4月5日上午8點至下午4點掃墓時段相關交通管制措施如下， 富貴南山公墓區：採分流措施，汽機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離開一律由大成路193巷口右轉駛離。

西門路段(中華南路至大成路間)：封閉富貴南山入口處前方及憶盧園前方中央分隔島缺口、並設置指引告示牌，引導汽車可於西門路與中華南路口迴轉；機車請至西門路、新都路口兩段式左轉。 崇孝塔於健康路一段133巷入口處設置管制點，禁止三輪以上車輛進入。

警方說，掃墓民眾可將車輛停放於新都路、西門路一段及中華南路一段路邊、水交社文化園區週邊道路路邊、大成路停車場(警察新村旁)，建議可下載「台南好停APP」，掌握周邊停車位最新狀況。 易壅塞路段為西門路一段、大成路、新都路會有不少掃墓人潮，外出旅遊的民眾可避走上述路段，以避開掃墓人、車。

清明連假第二天，警員冒雨交整，維持清明掃墓車流順暢。記者黃宣翰／翻攝
清明連假第二天，警員冒雨交整，維持清明掃墓車流順暢。記者黃宣翰／翻攝
清明掃墓拜塔，許多民眾早起出門祭祖。記者黃宣翰／攝影
清明掃墓拜塔，許多民眾早起出門祭祖。記者黃宣翰／攝影

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