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台中外地人忘了停哪 「聞到肉粥味」讓警尋回機車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

六旬魏姓婦人在上月底與友人相約台中車站附近聚會，不過因魏婦非台中人，對周邊街道不熟悉，要取車發現忘記機車停放位置，因找了一段時間都找不到機車，只好報警。警方請魏婦回憶，她才想起停車時飢腸轆轆，有聞到一家「肉粥」的香味，機車也停在不遠處，警方根據線索，不到5分鐘就尋獲機車。

上月31日下午3時許，61歲魏姓婦人向第三警分局報案，她從外地到台中車站附近與朋友聚會，下午要取車時，因為街道看起來都很像，花了一段時間，還是找不到機車，機車是向女兒借來的，現在找不到，「很對不起女兒」。

第三警分局立德所警員吳祖輝、葉惠琦、程芳瑜獲報前往查處，確認魏婦有拔取鑰匙，車輛無他人使用跡象，也非違停被拖吊，研判應是單純不熟路況忘記停車位置，見魏婦自責搞丟女兒的機車，員警耐心安撫時靈機一動，拿出手機的Google Map街景服務，帶著魏婦模擬實境，回想有沒有尚有印象的街景。

魏婦看著街景地圖慢慢回想稍早騎乘的路線，想起當時因接近吃飯時間飢腸轆轆，尋找車位時曾經過1間賣「肉粥」的店，對於飄來的香味印象很深刻，停車處附近還有間便利商店及停車場，警員綜合所有條件，帶著她到附近可能處尋找，果然5分鐘後就幫魏姓婦人找到機車，她見機車完好無恙停放在路邊，也鬆了一口氣，不斷向警方道謝。

第三警分局提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

魏姓婦人在上月底到台中車站訪友，欲取車時忘記位置，幸好停車時有聞到肉粥香味，讓警員順利拼湊線索尋獲。圖／第三警分局提供
魏姓婦人在上月底到台中車站訪友，欲取車時忘記位置，幸好停車時有聞到肉粥香味，讓警員順利拼湊線索尋獲。圖／第三警分局提供

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