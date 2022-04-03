台南警緊握搶救欲跳溪婦人 驚險即刻救援

台南市永康警分局獲報周姓婦人情緒不佳欲跳溪輕生，警方不到1小時在鹽水溪畔發現正打算跳溪周女，及時衝上驚險抓住女子一隻手緊握不放，一番波折後，成功挽回一條寶貴性命。

這起事件發生在4月1日上午，據知，婦人苦勸兒子報考公職未果，情緒不穩意圖輕生，

永康警分局鹽行派出所接獲周婦丈夫報案妻子外出不知去向，周女當時曾語帶哭泣對丈夫稱跳河尋短，研判最有可能地點應是有地緣關係的鹽水溪，迅速縮小找尋範圍。

所長侯俊誠立即指派警員張嘉勛、楊金翰、黃柏翔調閱監視器、分析周女行車方向，並指派警員陳佑裕、吳宗舜火速前往周女最後出現處擴大搜尋。

他指出，在同仁積極奔波不到1小時，終在河堤邊發現周女的機車，詢問散步路人表示有名女子往岸邊走去，研判應為周女，警員迅速趕至溪畔，周女坐於僅離河面僅2公尺岸邊，隨時有落水危險，狀況十分危急。

周女見員警到來便欲往溪水跳去，警方見狀立即衝上前抓住女子一隻手緊握不放，經多次開導後，女子情緒逐漸回穩，結束這波折。