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屏東石板屋聚落傳火警 溪流取水搶救逾4小時才撲滅

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

清明節連續假期全台景區湧現旅遊潮，位於屏東縣春日鄉老七家的石板屋聚落群，昨天深夜發生火警，意外現場熊熊火光，石板屋一旁的木造房屋遭烈焰吞噬。屏東警消獲報出動春日等4個分隊人員馳援，因現場水源不足，搶救不易，直至凌晨3時許才將火勢撲滅，石板屋主4人、住宿遊客4人順利逃出，幸無人傷亡。

老七佳部落是全台僅見保存最為完整的排灣族石板屋聚落，從屏東市區前往約需40分鐘車程。為維持排灣部落風貌，族人特別將部落維持成沒有電力設施的原始聚落，作為文化體驗、族群交流的平台，吸引不少遊客造訪。

春日分隊長范立武表示，昨晚10時31分獲報老七家石板屋聚落發生火警，因聚落位於山區，大型水箱車無法前往，分隊獲報立即派人車馳援，當時部落一片漆黑，木造房陷入火海，消防車上1公噸多水源用完後，因部落族人表示現場水源也不足，只能再趕往吊橋下附近溪流取水，但因逢枯水期，鄰近分隊後來加入搶救，直到凌晨3時許才將火勢撲滅。

清明連假，老七佳有不少遊客住宿，消防局指出，現場有4位石板屋主及4名遊客逃出，無人傷亡，至於火警發生原因仍待調查釐清。

老七佳石板屋聚落發生火警，因現場水源不足，搶救人員後來還到溪流取水，搶救不易。圖／屏東縣消防局提供
老七佳石板屋聚落發生火警，因現場水源不足，搶救人員後來還到溪流取水，搶救不易。圖／屏東縣消防局提供
老七家的石板屋聚落群昨深夜發生火警，意外現場火光熊熊，石板屋一旁的木造房屋遭烈焰吞噬。記者魏斌／翻攝
老七家的石板屋聚落群昨深夜發生火警，意外現場火光熊熊，石板屋一旁的木造房屋遭烈焰吞噬。記者魏斌／翻攝
老七佳石版屋聚落旁的木造房屋發生火警，火勢撲滅後一片灰燼。圖／屏東縣消防局提供
老七佳石版屋聚落旁的木造房屋發生火警，火勢撲滅後一片灰燼。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 火災 原住民

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