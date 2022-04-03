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醉酒安全不觭車 酒醒忘記停放地點警協助尋回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

27歲聶姓男子前天下午騎機車到台南市中西區找朋友飲宴，因為有飲用酒精類飲料，餐敘後便搭乘計程車返家，昨晚上8點多要去牽機車時卻發現機車「不見了」，懷疑遭偷走，趕緊打電話報案，市警二分局民權派出所員警趕到現場，協助尋找可能位置，30分鐘內迅速幫助聶找回愛車。

民權所警員陳科志、陳立宜獲報案到場了解後，聶著急地向警方表示，前天大約晚上7點多停好機車後到和朋友去飲宴，記得自己是把車停在赤崁樓附近的機車停車格，但是昨晚上8點多要牽機車時發現車子不見了，緊張得不知如何是好，只好報警求助。

員警先安撫聶緊張的情緒，研判聶應該是忘記停放位置，貼心的跟聶男說「我帶你去找吧！」便帶著聶男於機車行經路線鍥而不捨的找尋，果然皇天不負苦心人，最終在距離聶男原本誤認停放赤崁樓附近位置800公尺外，於友愛街上的騎樓地找到車子。

聶見到自己的愛車後開心地說，「就是這台機車沒錯！謝謝警察先生！」不斷向警方道謝，也很不好意思跟員警說，是自己一時糊塗記錯停放位置以為被偷了，烏龍一場麻煩警察了，對於員警積極協助找車讚譽有加，感謝因為有警方的積極協助下，才能在短短30分鐘時間內順利找到愛車。

警方呼籲，酒駕新法於今年3月31日施行後，駕駛如被驗出酒駕，除罰鍰1萬5000元至12萬元，並吊扣駕照及牌照；另酒駕10年內之累犯或拒測均吊銷其執有各級車類之駕駛執照，為了自身其其他用路人安全，酒後千萬別駕車。

台南市聶姓男子忘了機車停放位置，警員協助找回。記者黃宣翰／翻攝
台南市聶姓男子忘了機車停放位置，警員協助找回。記者黃宣翰／翻攝

酒駕 警察 赤崁樓

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