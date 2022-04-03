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台中婦人頸部疑遭兒刺死亡 今解剖查死因

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區62歲婦人昨天被發現疑遭同住兒子殺害，警方將其兒子逮捕帶回後，其狀態不佳，對於警方的詢問都答非所問，警方已調其就醫記錄，並依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，婦人亦將解剖查明死因。

據了解，婦人女兒因聯繫不上母親，感覺有異，擔心弟弟情緒有狀況，因此請社區管理員上門查看情況。管理員透過對講機連繫無人回應，上樓按電鈴也沒人應答，後來找來鎖匠開門，發現婦人倒臥血泊中，立即叫救護車送醫。

警方發現婦人後頸有多處穿刺傷，倒臥住家客廳血泊中，明顯死亡，推估死亡時間約1天，與死者同住的兒子（40歲）則呆坐在家裡，說不清事情經過，還說自己是國父等多個身分。

台中市太平區62歲婦人昨天被發現疑遭同住兒子殺害，倒臥家中死亡。記者趙容萱／攝影
台中市太平區62歲婦人昨天被發現疑遭同住兒子殺害，倒臥家中死亡。記者趙容萱／攝影

殺人

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