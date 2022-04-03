耍帥代價1.2萬罰單 騎車後載女性友人蛇行後車全都錄

李姓男子在新北市板橋區信義路，騎機車後載一名女性友人，被後方行車記錄器拍下檢舉蛇行，收到1萬2000元蛇行罰單，男子指為閃地上坑洞，不服提出撤銷告訴。法官勘驗錄影畫面，發現他車身左、右晃動，短短5秒內幾度快速變換車道，穿梭車陣之間，有耍帥、炫技之念頭，屬蛇行無誤，日前駁回告訴。

基隆地方法院判決書指出，李男去年3月2日下午4時許，騎普通重型機車行經新北市板橋區信義路與信義路74巷路口附近，有「在道路上蛇行」行為，經後方機車行車記錄器拍下檢舉。板橋警分局查證屬實，依道路交通管理處罰條例舉發，被裁處1萬2000元罰款，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，李男不服提起行政訴訟。

李男主張，他當時為避開右側停放轎車，擔心該轎車車門打開，且後左側內側機車靠近，因此有類似蛇行的行為，但應未達危險駕駛中穿梭車陣飆車行為，地上坑洞頗多，大多數車輛亦有繞過坑洞，非屬飆車蛇行，他變換車道時並無其餘車輛，駕駛行為並無危險，要求撤銷原處分。

台北市區監理所指出，經檢視採證照片及行車紀錄器影片，違規屬實，認為避讓坑洞及閃避車輛致違規等說法為卸責辯解之詞。

法官勘驗採證光碟影像，發現機車剛通過路口停止線，車身即開始左、右晃動，穿梭於車道之間。自錄影時間1秒起，機車先係偏左往內側車道移動，2秒再偏右往外側車道行駛，3秒又偏左駛入內側車道，4秒則再由內側車道駛出，5秒時行駛於外側車道。

法官說，李男申訴時自承，影片中右前方黑色違停休旅車停放，後方有載女性友人，「故做瀟灑」的欲轉換左側，法官對照機車車身左、右晃動、變換車道且穿梭於車道間等影像，認定當時確實有耍帥、炫技的念頭。

法官表示，汽車駕駛人於駕駛中有沿途多次、密集、連貫地驟然或任意變換車道，在車流中穿梭之意，此種駕駛行為特別容易使四周車輛反應不及，或使駕駛人自身操控失當，產生追撞、自撞之危險，屬道路交通管理處罰條例所指「蛇行」之危險駕車。