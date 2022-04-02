「烙賽」風波延燒 台南偵查隊長獲模範公務員遭註銷
台南市警四分局前偵查隊蔡姓隊長「烙賽」風波延燒，市警局對他加重處分申誡二次，蔡則自行請調，有網友仍在PTT上繼續爆料，市警局事前提報他今年模範公務人員，並獲市府核准，但他「烙賽」新聞一出，損及公務單位形象，市警局方仰寧晚間表示，第一時間已註銷其模範公務人員的資格。
方仰寧對此表示，蔡案是今非昨是，實不能抹煞其之前在工作崗位付出與努力，然而，為維護公務人員形象，且為保護蔡個人，因此再受非議，警局方面決定註銷其模範公務人員的資格。
有民眾在PTT揭露安平偵查隊蔡姓隊長酒醉「烙賽」在走廊不敢承認一文，隨後又披露去年10月間安平男子遭當街剁爛雙掌，警方封鎖消息一文，5個多月前現場影片也在社群流傳，蔡遭市警申誡二次加重處分自請調，然而，網路爆料未停歇，再度提及他獲市警局提報為今年模範公務人員。市警局今天晚間則表示，已註銷其模範公務人員的資格。
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