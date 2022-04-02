停電、地震不可預期狀況多 台南119十八套劇本不停擺

近來303大停電、地震，加上疫情升溫等不可預期狀況頻仍，然而，台南消防局119救災救護指揮中心運作片刻不能停擺，稍有鬆懈恐要人命，消防局強調，現行119備援機制可依地緣關係，區分為同地備援與異地備援，確保全天候廿四小時應變、不停擺。

台南市消防局指出，為了避免資通訊設備不可預期的故障，影響119受理民眾報案，119也有18套劇本應變，從最基本的電力備援、資料備援、系統備援、同地備援、異地備援到全機房的異地備援，從手動備援到系統自動備援等，根據不同災害類型則有相對應的備援策略來因應。

消防局表示，現行119備援機制，可依地緣關係區分為同地備援與異地備援。以同地備援為例，如果實體主機發生異常，系統可立即自動轉換至其他虛擬主機運作，確保資訊服務不中斷，另無法虛擬化的實體主機設備，例如電話交換機等則採實體備援作法。如民眾報案無法正常進線，系統則將切換為市話及行動話機做為應變。

至於異地備援，當永華區119備援機制也中斷無法受理派遣情況，會立即啟用6線市話備援機制協助受理派遣任務，並在民治備援中心開設3線派遣席次，隨時防止不預期的突發事件發生，協助受理派遣。