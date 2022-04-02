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停電、地震不可預期狀況多 台南119十八套劇本不停擺

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

近來303大停電、地震，加上疫情升溫等不可預期狀況頻仍，然而，台南消防局119救災救護指揮中心運作片刻不能停擺，稍有鬆懈恐要人命，消防局強調，現行119備援機制可依地緣關係，區分為同地備援與異地備援，確保全天候廿四小時應變、不停擺。

台南市消防局指出，為了避免資通訊設備不可預期的故障，影響119受理民眾報案，119也有18套劇本應變，從最基本的電力備援、資料備援、系統備援、同地備援、異地備援到全機房的異地備援，從手動備援到系統自動備援等，根據不同災害類型則有相對應的備援策略來因應。

消防局表示，現行119備援機制，可依地緣關係區分為同地備援與異地備援。以同地備援為例，如果實體主機發生異常，系統可立即自動轉換至其他虛擬主機運作，確保資訊服務不中斷，另無法虛擬化的實體主機設備，例如電話交換機等則採實體備援作法。如民眾報案無法正常進線，系統則將切換為市話及行動話機做為應變。

至於異地備援，當永華區119備援機制也中斷無法受理派遣情況，會立即啟用6線市話備援機制協助受理派遣任務，並在民治備援中心開設3線派遣席次，隨時防止不預期的突發事件發生，協助受理派遣。

消防局長李明峯認為，保持119備援機制正常運作可說非常重要，它承擔著備位派遣的重要角色，除了委請廠商定期進行設備落實維護外，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，讓受理派遣更加順暢，保護人民生命財產安全。

消防局表示，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，保護人民生命財產安全。記者邵心杰／翻攝
消防局表示，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，保護人民生命財產安全。記者邵心杰／翻攝
台南消防局指出，現行119備援機制可依地緣關係，區分為同地備援與異地備援，確保全天候廿四小時應變、不停擺。記者邵心杰／翻攝
台南消防局指出，現行119備援機制可依地緣關係，區分為同地備援與異地備援，確保全天候廿四小時應變、不停擺。記者邵心杰／翻攝

台南 疫情 停電

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