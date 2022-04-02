「誰家的孩子走丟了」 警方一招快速幫女童找回家人

「誰家的孩子走失了，趕快來認領！」一名小女童和家人走失，被熱心民眾送到草屯警分局中正派出所，副所長陳沛君立刻指示員警張於歆、蔡仁皓、李博丞於利用巡邏車持續廣播，家屬因為找不到孩子如熱鍋上的螞蟻，聽到廣播立刻趕來，順利找回小女童，也佩服波麗士大人想出這麼好的尋人妙招。

小女童日前和爺爺、奶奶、姑姑還有2個妹妹共6人到草屯兒童公園遊玩，因為公園人潮多，女童不知覺和家人走失，緊張的徘徊哭泣。民眾發現女童疑似走失，便帶著她到附近的中正派出所求助。

女童看到員警，哭著請求警察叔叔「請幫我找阿公、阿嬤還有姑姑」，女警張於歆發揮母愛，立刻安撫女童情緒，副所長陳沛君研判女童家人應該還在公園周邊找人，因此請張於歆、蔡仁皓、李博丞3名員警，分別駕駛巡邏車及步行方式尋找。