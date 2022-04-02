搭上俄烏戰爭引誘高獲利 行員機警配合警方阻詐
高雄鄭姓女子日前接獲詐騙集團自稱理財公司楊姓經理，誆騙她因俄烏戰爭關係，國際黃金價格飆漲，要求她匯款5萬元投資，鄭女信以為真下，跑到三民區的銀行匯款，所幸銀行行員機警，通知警方前來阻詐。
警方表示，鄭女（53歲）日前在家中，接獲自稱理財公司楊姓經理電話，向鄭說因近日俄烏戰爭爆發，全球各項原物料、原油及黃金價格隨之大漲，正是投資黃金好的時機，誆騙她可投資黃金買賣且高獲利，慫恿加入投資買賣的Line群組，且群組內成員不時貼出獲利對帳單。
家庭主婦的鄭女因鮮少外出，缺乏經驗，被短期高獲利吸引，信以為真下昨天下午2點多跑到三民區的銀行匯款5萬元，銀行林姓經理、張姓行員發現有異關懷提問，立即通報轄區警方三民二分局。
當三民二分局員警到場，現場見鄭女神情緊張，在耐心聆聽來龍去脈，向她勸告這是詐騙集團話術，起初鄭女還對詐團深信不疑，在員警苦口婆心勸告下，鄭才及時醒悟，保住財產。
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