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驚...台中公車直衝分隔島撞斷號誌燈 1乘客輕傷送醫救治

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中一輛客運公車今早行駛於沙鹿區，於台灣大道往梧棲方向、行經晉文路口時，42歲劉姓司機因不明原因，自撞上快、慢車道之間安全島，造成1名女乘客手部輕傷，送往梧棲童綜合醫院治療觀察，詳細肇責仍有待警方調查釐清。

台中劉姓公車司機今早10時許，駕駛304路公車於台灣大道上，往梧棲方向前進，行經晉文路口，正準備從公車專用道切換至慢車道時，因不明原因，直直衝上分隔島，撞斷路口行人號誌、路口監視器、號誌燈受損，其餘號誌運作正常；公車車頭也因撞上號誌燈桿，凹陷受損，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，嚴重破損。

警方表示，劉男經測並未飲酒，身體感到不適，另32歲陳姓女乘客手部受輕傷，2人均送梧棲童綜合醫院治療觀察，並未造成交通阻塞，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

台中劉男今早駕駛304路公車，行駛於沙鹿區台灣大道六段上，因不明原因撞上快、慢車道之間的分隔島，車頭嚴重受損。圖／民眾提供
台中劉男今早駕駛304路公車，行駛於沙鹿區台灣大道六段上，因不明原因撞上快、慢車道之間的分隔島，車頭嚴重受損。圖／民眾提供
分隔島上交通號誌燈桿遭公車撞斷，倒在一旁，行人號誌、路口監視器、號誌燈皆受損。圖／民眾提供
分隔島上交通號誌燈桿遭公車撞斷，倒在一旁，行人號誌、路口監視器、號誌燈皆受損。圖／民眾提供

梧棲 車道

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