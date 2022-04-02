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驚...台中公車直衝分隔島撞斷號誌燈 1乘客輕傷送醫救治
台中一輛客運公車今早行駛於沙鹿區，於台灣大道往梧棲方向、行經晉文路口時，42歲劉姓司機因不明原因，自撞上快、慢車道之間安全島，造成1名女乘客手部輕傷，送往梧棲童綜合醫院治療觀察，詳細肇責仍有待警方調查釐清。
台中劉姓公車司機今早10時許，駕駛304路公車於台灣大道上，往梧棲方向前進，行經晉文路口，正準備從公車專用道切換至慢車道時，因不明原因，直直衝上分隔島，撞斷路口行人號誌、路口監視器、號誌燈受損，其餘號誌運作正常；公車車頭也因撞上號誌燈桿，凹陷受損，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，嚴重破損。
警方表示，劉男經測並未飲酒，身體感到不適，另32歲陳姓女乘客手部受輕傷，2人均送梧棲童綜合醫院治療觀察，並未造成交通阻塞，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
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