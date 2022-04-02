外籍「借錢哥」現身內湖超商外 警：加強巡查籲勿上當

近日民眾上網貼文，指台北市內湖區康樂街上一家超商外，有外籍「借錢哥」利用民眾善心，隨機向進出超商的民眾要錢，轄區內湖警分局表示，目前查無相關報案紀錄，仍將針對該超商周遭加強巡查，防範相關情況發生。

據悉，民眾3月23日在臉書上貼文，稱鄰居之間互相提醒，一名外籍男子常徘徊超商外，待民眾消費結帳、步出超商時，上前用英語詢問有否40元。

內湖警分局表示，目前查無相關滋擾或詐騙的報案紀錄，該外籍男子利用民眾善心隨意借錢，警方將針對超商周邊加強巡查，強化超商安全聯繫暢通，透過里辦公室向民眾宣導，防範類似案件發生。