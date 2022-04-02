外籍「借錢哥」現身內湖超商外 警：加強巡查籲勿上當
近日民眾上網貼文，指台北市內湖區康樂街上一家超商外，有外籍「借錢哥」利用民眾善心，隨機向進出超商的民眾要錢，轄區內湖警分局表示，目前查無相關報案紀錄，仍將針對該超商周遭加強巡查，防範相關情況發生。
據悉，民眾3月23日在臉書上貼文，稱鄰居之間互相提醒，一名外籍男子常徘徊超商外，待民眾消費結帳、步出超商時，上前用英語詢問有否40元。
內湖警分局表示，目前查無相關滋擾或詐騙的報案紀錄，該外籍男子利用民眾善心隨意借錢，警方將針對超商周邊加強巡查，強化超商安全聯繫暢通，透過里辦公室向民眾宣導，防範類似案件發生。
警方呼籲，民眾遇隨機搭訕借錢，切勿直接交付財物，可委婉拒絕，並撥打電話通報警方到場協助查證，避免善心遭有心人士利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言