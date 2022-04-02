男子租透天厝改造槍械 辯稱只是興趣

32歲張姓男子在苗栗竹南鎮承租透天厝，當作地下兵工廠使用，高雄小港警方獲報後，上月25日到張男租屋處搜索，查獲衝鋒槍、金牛座改造手槍、子彈等，張男辯稱改造槍枝是興趣，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

小港分局表示，有鑒我國近年來槍擊案絕多數係由歹徒持有改造槍械犯案，究其原因在於改造槍枝「零組件取得容易」、「改造技術門檻低」、「改造成本低廉利潤高」。其中，改造槍枝相關零組件「槍管、撞針、裝飾彈、火藥及底火」等輕易可從網路或實體生存玩家商店購得，不法人士僅須至五金行購買鑽孔等設備，貫通槍管及撞針孔，即可自行組裝成具有殺傷力之槍枝再予以販售牟利，嚴重危害社會治安。

小港分局日前利用大資料庫數據分析，發現張男在苗栗縣竹南鎮地區非法改造槍械，經報請苗栗地檢署指揮，由小港分局主動查緝，與苗栗縣警局、刑事局偵查第八大隊偵二隊等單位，共同在上月25日到張男藏匿處執行搜索。

警方在現場查扣衝鋒槍1枝、PB915型金牛座改造手槍1枝、子彈30顆、火藥罐3瓶、彈匣2個、槍管2支、撞針1支、鑽頭1支、電鑽工具組1組等改造工具1批。