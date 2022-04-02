影／鐵片奪命女老師今告別式 親友同事表不捨和懷念

在高雄市立中山高中任職的61歲李姓女老師，3月17日從屏東縣潮州鎮住處開車到學校上課途中，在台88線快速道路屏東萬丹段，遭對向飛來的鐵片砸中頭部死亡，家屬今天上午在屏東市清淨園生命園區舉行告別式，李的學校同事和親友到場表達不捨和懷念；據了解，先掉落零件的侯姓曳引車司機和稍後壓到鐵片彈飛肇禍的許姓曳引車司機，已先後到靈前致歉意。

校方今天由林姓校長代表出席告別式；校方說，李姓女老師在中山高中任教已超過17年，為健康與護理科專任教師，家住屏東縣潮州鎮的她未婚，每天通勤到校上課，師生互動良好，是學生心目中的好老師，由於任教課目都屬於跟生活部分相關的課程，都採實作教學，大家都很喜歡她。

學校師生也在李老師過去任課的專科教室附近，設置想念信箱，讓學生寫下想對老師的想念和哀悼，提供一處心情發洩的出口；因意外發生前是前往學校上班途中，除保險理賠外，教育處也認定符合公立學校教職員退休資遣撫卹條例「因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡」規定。