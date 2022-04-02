楊梅生命園區今春祭櫃位增設已開工 消防駐點防火宣導

今為清明連假第1天，許多民眾也會在在這段時間前往祭祖，今上午桃園楊梅區長邱世源也率領公所人員，前往楊梅生命園區崇德納骨塔前廣場舉行春祭大典，與在地民意代表、里長及祭祀家屬，在司儀引導莊嚴祝禱儀式中，表達對先人最虔誠的敬意；消防局第二大隊富岡分隊今也在楊梅第一公墓，辦理防火宣導活動以及人車駐點警戒，並以有獎徵答方式與前來掃墓民眾互動式宣導。

邱世源表示，每年都會舉行春、秋祭祀大典，從前為鎮公所時就開始舉辦年代久遠，定期的祭祀先人也期望能祈福平安；邱世源指出，崇德納骨塔1樓及地下室總櫃位數5784位，目前已使用7成，為因應未來需求，區公所規劃於2樓增設櫃位，已於3月2日正式動工，預計於今年6月完工，到時崇德納骨塔2樓可增加5940櫃位，包含4840個單人櫃位及550組雙人櫃位，另外，2樓還將新增840座神牌位，預計於今年崇德納骨塔秋祭時啟用。

邱世源說，除了崇德納骨塔2樓增設櫃位外，生命園區其餘硬體設備，也將持續改善，於今年初整修，包括屋頂防水及琉璃瓦翻修更新、周邊外牆滲水補修等，未來將持續規劃，爭取經費將園區整體改造，逐步改善園區軟硬體設施，提供更完善及優質的祭祀追思場所。

而富岡分隊則為避免民眾掃墓過程中用火不慎或未完全撲滅餘燼就離開，易造成火勢蔓延，釀成火災，因此派駐人車駐點至楊梅第一公墓，並宣導防火知識，利用童年趣味遊戲「跳格子」來取代制式的口頭答題宣導，呼籲民眾掃墓時遵行「四不二記得」口訣「不任意燒雜草，不讓冥紙飛揚，不隨意丟菸蒂，不燃放爆竹煙火，記得撲滅餘燼，記得收拾垃圾」。