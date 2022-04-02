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高雄3路段區間測速啟用滿月 揪千件違規最高時速飆破百

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市警局在鳥松區、內門區設置3套「區間測速」系統，3月1日起上線執法，警方統計從上路迄今1個月來，3處測速路段取締近千件超速違規，其中最高時速破百公里，鳥松區松藝路1個月更抓到500多件超速違規，警方呼籲駕駛通過3處路段遵守速限規定，以免受罰。

高雄市政府設置的3處區間測速系統，分別在鳥松區松藝路、內門區市道182線28.9公里至31.8公里路段，以及內門區台3線389公里至396公里路段。

其中，鳥松區松藝路段，曾在2019年11月執法，內門區182市道2020年也上線執法，但這項測速系統在他縣市因軟體時間未校正，造成測速異常，各縣市紛紛暫停執法，高雄市的3套區間測速系統，也在2020年4月停止執法，後來經中央修法，系統由標準檢驗局完成驗證後，今年3月重啟執法。

區間測速上線1個月，警方統計，3處路段已取締961件超速違規，其中鳥松區松藝路段，速限50公里舉發553件最多，取締最高時速為86公里；內門區182市道路段也有150件，台3線389公里至396公里則有258件，該路段速限僅60公里，卻有車輛飆速100公里，均送上超速罰單。

高雄市警局交通大隊長張偉中表示，這3處路段因路形蜿蜒、高低起伏，本就是車禍易發生地，因此選在這3處路段設置區間測速系統。速限則是經與監理、交通單位會勘後所訂，期望將通過車輛的時速，維持在一定的區間速率，經上線執法後，3月交通事故僅發生3件，較2月的7件（其中1件為A1死亡車禍）減少4件，可見系統發揮作用。

張偉中說，系統重在提醒駕駛人遵守交通安全規定，不是重在取締，系統才執法1個月，因不少民眾仍不熟悉，因此取締件數較多，呼籲民眾遵守速限牌規定行駛，以免受罰。

高雄市鳥松區松藝路段設有區間測速，上路滿月累計約500多件違規。本報資料照片
高雄市鳥松區松藝路段設有區間測速，上路滿月累計約500多件違規。本報資料照片

測速 內門 高雄市

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