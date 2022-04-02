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小貨車爆胎甩尾摔進水溝 年輕駕駛平安脫困

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

梁姓男子今天上午駕駛小貨車，行經台11線近加路蘭路段，右後側輪胎突然爆胎，車輛失控甩尾衝入路旁水溝，梁姓駕駛平安脫困、未受傷，警方到場處理，梁男酒測值為零，直言今天出遊車輛多，車禍未波及其他車輛，是「不幸中的大幸」，事故確切原因仍待警方調查。

梁姓駕駛非常年輕，表示已經拿到了駕照，今天上午10時許駕車走台11線要到台東，行經近加路蘭段，右後輪爆胎後車輛失控，他雖然腳踩煞車，車子仍打滑甩尾摔進右側水溝。

他心有餘悸地說，當時立即爬出駕駛座，檢視自己還好沒受傷、也沒撞到其他人、車。

警方到場處理後，確定梁姓駕駛酒測值為零，並協助聯絡吊車到場拖救，因為清明連續假期該路段車流多，也立即派員指揮交通，並呼籲 駕駛 定期更換保養輪胎，用車前應注意輪胎磨損、以保行車安全。

小貨車爆胎後失控衝進路邊水溝，造成台11線加蘭路段，一度只能單線通行。記者卜敏正／攝影
小貨車爆胎後失控衝進路邊水溝，造成台11線加蘭路段，一度只能單線通行。記者卜敏正／攝影
小貨車爆胎後失控衝進路邊水溝。記者卜敏正／攝影
小貨車爆胎後失控衝進路邊水溝。記者卜敏正／攝影
梁姓男子駕駛小貨車爆胎後，失控衝進路邊水溝，警方協助請吊車到場拖吊。記者卜敏正／攝影
梁姓男子駕駛小貨車爆胎後，失控衝進路邊水溝，警方協助請吊車到場拖吊。記者卜敏正／攝影

酒測 駕照

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