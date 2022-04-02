幫派分子把住處當改槍工廠 北市警赴台南逮2嫌

陳姓幫派分子等2人涉嫌把台南市住處及工廠當為改槍地點，台北市警方掌握線索，前往搜索，查獲大批槍彈及改槍工具等。警詢後把2人移送檢方偵辦。

台北市警察局北投分局今天召開記者會，偵查隊長高玉松說，日前獲報，平時常在新北市板橋區等處出沒的陳姓男子及簡姓男子擁槍自重且有吸毒惡習，經查，2人為三板橋幫派成員。

北市警方掌握線索後，與台南市刑警大隊組專案小組偵辦，並派員跟監、埋伏多日，掌握陳姓男子等2人犯罪事證，日前見時機成熟，大批幹員前往陳男位於台南市新市區等處的住家及工廠搜索。

警方當場查獲1把制式手槍、2把改造手槍、1把改造霰彈槍及2把半成品槍械、30顆子彈、滅音管等物，及大批改造槍械機具，現場宛如地下兵工廠，並循線逮捕陳姓男子到案，事後也在新北市中和區某汽車旅館緝獲簡姓男子。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把陳姓男子等2人移送台南地檢署偵辦。