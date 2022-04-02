台南男專偷愛心發票 每日必訪速食店現蹤逮正著

台南46歲陳姓男子3月21日、30日深夜，步行至中西區中正路及康樂街民營收費停車場，涉偷走繳費亭內所置放的統一發票愛心箱，經業者報警，警方昨天循線在他每日必定報到紅茶店找到人。然而，上百張1-2月份的發票1張也沒中獎，他想發不義之財，幸運之神也不眷顧。

台南市警二分局指出，陳男3月21日及30日利用夜深人靜，選定中正路及康樂街等處民營收費停車場，趁四下無人時下手行竊繳費亭內所置放的統一發票愛心箱，得手後還大喇喇提著愛心箱，從容的離開現場。

業者月底前往收取發票時，發現統一發票愛心箱遭竊報警，二分局中正所、海安所員警獲報後共同展開調查，逐一調閱周邊監視器過濾竊賊行蹤，再持影像前往東區逐一訪查，昨天下午在東區裕農路上某速食店發現與特徵相符陳男，員警上前盤檢，確認其身份後帶回警所偵辦。

警方調查，陳男以步行方式來去且身分不詳，花了一番功夫，鍥而不捨的調閱分析，循線追到東區裕農路段失去蹤跡，推判陳男經常在該區出沒。而中正所警員黃宇澤接連2天往該區四處訪查，昨天下午再度前往某速食店欲調閱相關影像時，竟發現陳男正在店內購買紅茶，且為該店每日常客。