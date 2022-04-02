北市騎士遭潑不明液體 警：溫度較高飲用水
黃姓機車騎士昨晚行經台北市忠誠路2段附近巷弄，認為遭林姓男子潑灑不明液體，雙方發生衝突，警方到場把2人帶回偵辦，經查，不明液體為溫度較高的飲用水。
台北市警察局士林分局今天召開記者會，天母派出所副所長王凱弘說，昨晚8時許獲報，忠誠路2段附近巷弄有糾紛案，派員到場發現，2名男子發生口角後爆發衝突，員警把2人帶回偵辦。
警方調查，47歲黃姓男子騎機車行經忠誠路2段巷弄時，感覺遭人潑灑不明液體，停車查看時發現，路旁一名44歲林姓男子神色有異，認為是林男所為，2人事後發生爭執。
警方說，黃姓男子事後赴醫院就醫，院方診斷為臉部等處有輕微灼傷，經查，潑灑黃男的液體為溫度較高飲用水，因周邊監視畫面未拍到相關影像，詳細案發原因仍待釐清，2人事後則互告傷害。
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