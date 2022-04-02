捷運攝郎尾隨女子疑偷拍 被逮堅稱只拍人像

台北市萬華警分局龍山派出所，前天晚間接獲一名女子報案，她在龍山寺捷運站內，遭到陌生男子尾隨並偷拍，警方獲報後立即趕到捷運站現場。

被害女子看到警察，馬上表示被偷拍，男子還涉嫌刪除部分影像；涉嫌偷拍的張姓男子（53歲）面對警方詢問，卻不斷跳針重複：「我在拍人！」、「我在拍人而已」。

警方檢視男子手機，發現有被害女子的大腿照，張姓男子堅持只有拍攝人像，但警方扣押手機後，將進行數位鑑識釐清是否有被刪除的其他照片，警訊後依妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦。