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捷運攝郎尾隨女子疑偷拍 被逮堅稱只拍人像

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局龍山派出所，前天晚間接獲一名女子報案，她在龍山寺捷運站內，遭到陌生男子尾隨並偷拍，警方獲報後立即趕到捷運站現場。

被害女子看到警察，馬上表示被偷拍，男子還涉嫌刪除部分影像；涉嫌偷拍的張姓男子（53歲）面對警方詢問，卻不斷跳針重複：「我在拍人！」、「我在拍人而已」。

警方檢視男子手機，發現有被害女子的大腿照，張姓男子堅持只有拍攝人像，但警方扣押手機後，將進行數位鑑識釐清是否有被刪除的其他照片，警訊後依妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在大眾運輸工具、站體內遭他人貼近尾隨時應提高警覺。遇偷拍、跟蹤或騷擾等情事，可就近向警察、站務人員或工作人員求助，跟蹤騷擾防制法將在6月1日正式上路，民眾若遭人持續尾隨、騷擾或等候等反覆持續違反意願且與性或性別有關情事，可尋求警方協助。

張姓男子辯稱只拍攝人像。記者廖炳棋／翻攝
張姓男子辯稱只拍攝人像。記者廖炳棋／翻攝

偷拍 警察 捷運

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