男子開車撞死人逃逸 事後叫老婆回現場查看情況

桃園一名梁姓男子去年11月某日清晨趕上班，行經大溪區員林路三段時，撞到正在過馬路的邱姓婦人，竟駕車逃逸，導致婦人全身多處重傷休克死亡，被逮後仍飾詞狡辯不知撞到人，但最後仍被桃園地檢署依過失致死罪起訴。

邱婦遭撞之後，頭、胸有鈍挫傷，大腿及頸椎骨折，還有氣血胸情況，雖有緊急送醫，但搶救半小時後仍宣告不治；王男被逮後，坦言曾開車經過員林路三段，也感覺車子有撞到東西，但當天趕著上班，沒有下車查看，不清楚是不是撞到人。

檢警調查，王男事發後曾叫妻子到現場查看是否撞到人，而且路口監視器畫面也拍到邱婦遭撞之後，疑有貼在引擎蓋或保險桿上被車往前推進情形，推斷王男應有看見邱婦。