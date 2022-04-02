影／母騎機車載子穿越閃黃燈路口 被直行賓士車撞斃

屏東縣東港鎮興農路昨晚發生轎車撞機車2死車禍，林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女賓士車撞上，林姓母子分送東港安泰及輔英醫院急救後不治，3人酒測值均為零，警方正調閱相關監視器釐清肇事責任，張姓女子依過失致死罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

東港警分局大鵬灣派出所昨晚近9時獲報，東港鎮興農路段前發生交通事故，員警趕赴現場，發現45歲張姓女子駕駛白色賓士車沿興農路內側快車道，由東港往崁頂方向直行，與同向左轉至巷口駕駛重機車的58歲林姓婦人、後載23歲兒子發生碰撞。

警方到場發現賓士車的氣囊爆開，張姓女駕駛無恙，一臉驚慌，她表示開車回東港家途中，閃紅黃燈路口突然有輛機車要穿越，來不及反應就撞上；林姓母子摔落在路上已無意識，機車嚴重受損，零件散落一地，警方將林姓母子分送安泰及輔英醫院急救後死亡，3人酒測值均為零。