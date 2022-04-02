快訊

事故現場旁燒電線被控滅證 東南水泥老總喊冤：誤會太大了

桌球／證實林昀儒採檢陽性 桌協秘書長：身體狀況正常

影／母騎機車載子穿越閃黃燈路口 被直行賓士車撞斃

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港鎮興農路昨晚發生轎車撞機車2死車禍，林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女賓士車撞上，林姓母子分送東港安泰及輔英醫院急救後不治，3人酒測值均為零，警方正調閱相關監視器釐清肇事責任，張姓女子依過失致死罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

東港警分局大鵬灣派出所昨晚近9時獲報，東港鎮興農路段前發生交通事故，員警趕赴現場，發現45歲張姓女子駕駛白色賓士車沿興農路內側快車道，由東港往崁頂方向直行，與同向左轉至巷口駕駛重機車的58歲林姓婦人、後載23歲兒子發生碰撞。

警方到場發現賓士車的氣囊爆開，張姓女駕駛無恙，一臉驚慌，她表示開車回東港家途中，閃紅黃燈路口突然有輛機車要穿越，來不及反應就撞上；林姓母子摔落在路上已無意識，機車嚴重受損，零件散落一地，警方將林姓母子分送安泰及輔英醫院急救後死亡，3人酒測值均為零。

警方說，林姓母子是要穿越與興農路返家，住家就在對面巷口；呼籲駕駛人注意車前狀況，行經路口、易肇事路段減速慢行，注意左右來車，

屏東縣林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女子駕駛的賓士車撞上，林姓母子送醫急救不治。記者潘欣中／翻攝
屏東縣林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女子駕駛的賓士車撞上，林姓母子送醫急救不治。記者潘欣中／翻攝
屏東縣林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女子駕駛的賓士車撞上，林姓母子送醫急救不治，機車嚴重受損。記者潘欣中／翻攝
屏東縣林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女子駕駛的賓士車撞上，林姓母子送醫急救不治，機車嚴重受損。記者潘欣中／翻攝

東港 屏東縣 酒測

延伸閱讀

13架共機侵我西南防空識別區 轟六編隊再穿越巴士海峽

三架共機今闖我西南防空識別區 兩架轟六穿越巴士海峽

邱澤婚後開工見「舊愛」互道喜 跳級當阿公玩穿越

賓士車廠商變中資軍車將禁用？ 國安局長：嚴肅面對

相關新聞

影／母騎機車載子穿越閃黃燈路口 被直行賓士車撞斃

屏東縣東港鎮興農路昨晚發生轎車撞機車2死車禍，林姓婦人騎機車載兒子返家穿越閃紅黃燈路口時，被直行的張姓女賓士車撞上，林姓...

轄內酒店林立 北市中山警深夜稽查八大行業防疫作為

中央流行疫情指揮中心宣布，4月1日起到特定娛樂場所消費者應提供至少接種3劑疫苗證明，從業人員應接種2劑疫苗滿14天，逾3...

褲管遭警搜出毒品 男竟瞎扯是穿錯別人的

新北市林姓男子昨開車載葉姓友人，行經板橋區為新北保大員警攔下盤查，林男下車後左手一直插在褲子口袋裡，引起員警注意，果真在...

捷運攝郎尾隨女子疑偷拍 被逮堅稱只拍人像

台北市萬華警分局龍山派出所，前天晚間接獲一名女子報案，她在龍山寺捷運站內，遭到陌生男子尾隨並偷拍，警方獲報後立即趕到捷運...

男子開車撞死人逃逸 事後叫老婆回現場查看情況

桃園一名梁姓男子去年11月某日清晨趕上班，行經大溪區員林路三段時，撞到正在過馬路的邱姓婦人，竟駕車逃逸，導致婦人全身多處...

跟蹤騷擾不等於性騷擾 新法6月上路施行

「跟蹤騷擾防制法」即將在今年6月1日施行。違反規定者除可依違反跟蹤騷擾罪移(函)送外，也可核發書面告誡提供被害人及時保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。