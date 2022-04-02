跟蹤騷擾不等於性騷擾 新法6月上路施行

「跟蹤騷擾防制法」即將在今年6月1日施行。違反規定者除可依違反跟蹤騷擾罪移(函)送外，也可核發書面告誡提供被害人及時保護及做為後續聲請保護令的前置作為。台中市警二分局為強化基層同仁執法知能，以落實即時保護婦幼安全機制，舉辦5梯次的「跟蹤騷擾防制法教育訓練」，務使第一線員警掌握執法重點，確實全面守護婦幼安全。

台中市警二分局邀請主任檢察官李毓珮授課，李曾任「家庭暴力」及「重大兒虐」專組主任，對保護婦幼具有相當豐富的實務經驗，並針對「跟蹤騷擾防制法」23條全法逐條釋義，以實務案例將艱澀難以理解的法律用語，以通俗用語呈現，課程深入淺出，讓員警在短短90分鐘的課程獲益匪淺。

「性騷擾防治法」與「跟蹤騷擾防制法」極易造成第一線執法員警在認定上造成混淆，因兩部法律均有「違反意願、與性或性別有關」、「心生畏怖並影響生活」等共通點，惟跟蹤騷擾是對特定人反覆或持續，而性騷擾只要有襲胸摸臀即構成，不須有反覆或持續性。

跟蹤騷擾行為態樣有監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8種，因此警方於受理報案並啟動案件調查後認有犯罪嫌疑者，除可依違反跟蹤騷擾罪移(函)送外，亦可核發書面告誡提供被害人及時保護及做為後續聲請保護令的前置作為。