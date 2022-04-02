影／假檢警致電警局詐騙 囂張！警假意受騙埋伏逮人

日前淡水警分局防治組公務電話，接到一通「假檢警」詐騙電話，許姓員警假意受騙，並將數疊白報紙裝在牛皮紙袋裡，依約定到淡水沙崙路的超商前交付，20分鐘後，果見20歲張姓女車手前來取款，當場逮人帶回偵辦，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。

經查證，周一（3月25日）上午，新北市淡水警分局防治組公務電話響起，警員許承豪接起，只聽對話那頭傳來「先生，我是xx地檢署檢察官，你的健保卡遭人盜用！」

許員一聽就知道是詐騙電話，心想「詐騙集團竟如此囂張，連分局都打來行騙」於是假意掉入詐騙集團圈套，聲裝緊張詢問詐騙集團怎麼辦？只見詐團誆稱「你的健保卡及銀行帳戶遭盜用、凍結，需要30萬保證金才能解除」還叫許員放心，這些錢查明後就會馬上歸還。

許員聽完決定釣魚逮人，即問「錢要怎麼給你？」只見詐團上鉤說「你把錢放在你的機車置物箱裡不要上鎖，檢察官來拿取之後，會再給你一張證明文書。」雙方並約在新北市淡水區沙崙路一處便利超商前交付。

警員許承豪、江永芳立即找來一只牛皮紙袋，並將數疊白報紙裝入，隨後放入機車置物箱內，把車騎至交付地，埋伏於對街準備逮人。果然20分鐘後，20歲張姓女車手前來拿取，2警奔前將人逮捕，帶回偵辦。