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警界趙又廷 雲林年輕帥警探破案多 當選模範青年
雲林縣北港分局偵查隊偵查佐蘇信華，未婚又長得帥，和影星趙又廷幾分神似，擔任校園反毒大使，吸引大批粉絲，是學生眼中的校園反毒一哥，深受歡迎，他辦起案來不輸給電影中的警探，屢破槍毒大案表現亮眼，這位帥警探當選為模範青年，今天上台接受雲林縣府表揚依然丰采翩翩，風靡全場。
年僅26歲蘇信華，雖年輕但投入警務工作多年，從制服警察轉任刑事偵查佐已6年，因熱愛刑偵工作，屢屢偵破組織犯罪、強盜、毒品、槍枝及電信網路詐欺等重大刑案，他思路敏捷細膩，分析案情有獨到功夫，像是警匪電影中的神探，愈難辦的案愈能到手。
蘇信華不僅辦案能力強，又長得帥，是分局的防範犯罪的「宣傳大使」，因長得和影星趙又廷幾分神似，很受學生喜愛，加上他也用心著力於校園反霸凌及預防犯罪，致宣傳效果百分百。他在勸導防詐騙也有一套，許多婆婆媽媽稱讚他反詐騙很有說服力。
分局長蔡培元表示，蘇信華辦案積極，不辭勞苦也沒怨言，遇事「膽大心細」，掌握更多情資和線索，破案立功，今年被舉薦他代表社會優秀青年模範遴選，如願獲選，接受雲林縣政府表揚。
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