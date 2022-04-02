落實八大行業防疫 北市警查獲通緝犯

由於疫情升溫，特定娛樂場所管控加嚴，台北市警局昨晚稽查轄內酒店，沒想到在其中一酒店內，查獲工作人員是一名通緝犯，第一時間就將人逮捕帶回偵訊。

中央流行疫情指揮中心宣布，自4月1日起針對前往特定娛樂場所消費顧客，應提供接種3劑疫苗證明，另從業人員皆應接種2劑且滿14天，如2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，台北市警局中山分局凌晨由分局長許頌嘉親自帶隊，針對轄區酒店進行防疫臨檢。