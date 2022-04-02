落實八大行業防疫 北市警查獲通緝犯
由於疫情升溫，特定娛樂場所管控加嚴，台北市警局昨晚稽查轄內酒店，沒想到在其中一酒店內，查獲工作人員是一名通緝犯，第一時間就將人逮捕帶回偵訊。
中央流行疫情指揮中心宣布，自4月1日起針對前往特定娛樂場所消費顧客，應提供接種3劑疫苗證明，另從業人員皆應接種2劑且滿14天，如2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，台北市警局中山分局凌晨由分局長許頌嘉親自帶隊，針對轄區酒店進行防疫臨檢。
現場逐一清查業者、顧客是否落實配合市府實聯制及遵守疫苗接種等防疫措施相關規定。除一ㄧ稽查身份及查驗黃卡是否完成規定的疫苗接種，進行防疫加強宣導稽查，並查獲一名酒店工作人員，是通緝犯身分，立即將他帶回偵訊。
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