地表最強救護員！1個月救活3名急性心肌梗塞病患

彰化縣消防局溪湖分隊高級救護技術員（EMT-P）楊志源憑藉著個人專業與膽識，依醫矚給藥，在這一個月內，從鬼門關搶救回來3位急性心肌梗塞病患，而背後支持的是彰化縣消防局為提升心肌梗塞患者處置的配備與訓練品質，以及醫療系統的奧援，近3年來，已成功搶救170例急性心肌梗塞病患。

「這個有哦，我現在馬上傳給醫生看」、「已排除禁忌症，請求給予雙抗血小板藥物」，楊志源先是在3月10日、18日8天內，成功搶救2位急性心肌梗塞病患，病人送到急診，醫院心導管團隊早已完成待命，經緊急手術打通阻塞血管，均平安出院。

到30日，楊志源再一次執行心電圖檢查，透過線上判讀與醫療指導醫師授權，在救護車上完成緊急投藥再救一命，挽救了3個家庭。搶救過程也被製作成宣導影片，才上架短短2天就破萬人點閱，獲得網友一致讚賞。

消防局長施順仁表示，為搶救急性心肌梗塞病患，消防局與縣內6家心導管醫院合作，組成到院前心電圖聯盟，無縫接軌爭取黃金治療時間，2019年至今已救回170條人命，為進一步提升處置品質，消防局已在救護車上配置「雙抗血小板藥物」，高級救護技術員在排除禁忌症並取得醫師線上醫囑就能給藥，楊志源是消防局給藥最多的高級救護技術員，堪稱是最強救護員。

彰化縣消防局指出，楊志源也是緊急救護訓練教官，取得高級救護技術員資格投入緊急救護工作已10年，對緊急救護充滿熱忱，也參與消防局救護紀錄表E化、到院前十二導程心電圖、OHCA及DA-CPR小組等品管工作。

楊志源表示，靠著平時扎實訓練以及多年救護經驗，加上有強大的醫療指導醫師和6家心導管醫院24小時線上待命，在執行勤務時並沒有特別緊張，也可以放心讓病患口服藥物治療。面對致死率高的急性心肌梗塞病患，楊志源表示，只要依救護專業能力判斷，當下都可以給予最好處置。

彰化縣消防局醫療指導醫師、彰化基督教醫院急診暨重症部部長林晏任醫師在急診室觀察到整個過程，他表示，楊志源有過人的判斷力，而且冷靜沉著，才能在最短時間內完成心電圖及給藥。這幾個案例顯示彰化縣消防局救護能力已可與國際接軌，且患者到院後的急重症醫療照護也很好，並對消防第一線救護人員專業的表現表示肯定。