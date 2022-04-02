台南清晨私人停車場火警 1轎車起火波及鄰車
今天清晨約6時40分，台南市北區實踐街某私人停車場內一部轎車突然冒出火煙，民眾發現後立即通報119，消防局立即調派大批人車前往，消防車抵達附近已發現停車場冒出白煙，到達後立即出水灌救，隔絕火勢延燒，仍波及另輛轎車，火勢很快被撲滅，消防局表示起火原因待鑑定。
停車場附近民眾一早發現停車場冒出白煙，通報消防局停車場內有多部轎車起火，進場火場灌救，發現其中一部轎車起火燃燒，波及一旁另輛轎車遭煙燻及火勢波及。消防局通報兩車主及停 車場業主，且申請火場調查，鑑定起火原因。
附近鄰居馬上通報車主，還有人拿車鑰匙到場，準備移車，民眾表示，車主不知福斯轎車遭波及，車子並不便宜呀。民眾聽到多部消防車及救護車駛抵現場，議論紛紛，直說好端端轎車為何起火。
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