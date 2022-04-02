施工壓毀電塔雙鐵大亂 吳佩蓉：高雄台南客運能量不足

高雄市東南水泥廠1日下午拆除17樓高的水泥儲槽，應聲倒下瞬間壓毀台電鐵塔，造成高鐵左營站運行癱瘓，為搶修設施，台鐵也被迫停電。正值返鄉連假尖峰，高鐵、台鐵班次因停駛大亂，大量乘客困在車站，有人如逃難般轉搭接駁車通行。有意投入2022市議員選戰的擬參選人、現任市議員等，也幫忙反映民怨，提醒主政者要從危機事件中看見問題。

下午3點40分之後，從高鐵左營站出發的北上列車無法開出，南下列車也只能開到台南，許多乘客困在高雄、台南站，正逢連假前夕，乘客提大包小包行李要返鄉，行程大亂，苦不堪言。

因應這起事故，高雄市政府協助高鐵調度接駁車，協助高鐵左營站乘客到台南高鐵站搭車，市府統計，1日下午到晚間10點15分，接駁車疏運共開出140車次，接送約5600人次，也將乘客從台南接回高雄。

有意投入2022高雄市議員選戰的前促轉會副研究員吳沛蓉說，當年在成大讀書期間，搭火車通勤是日常，北上列車無論對號與否，幾乎是準點開車，南下列車的時刻表多半是參考用，誤點頻率高得驚人。她回憶某一次火車在台南以北發生事故，台南後車站的月台擠滿了候車的通勤族，等了許久，站內廣播傳送訊息，尚無法知道何時能修復，便通知旅客轉乘其他交通工具，乘客只好悻悻然穿過前站去轉乘客運。

她說，當時查看高雄和台南之間目前仍在營運的客運路線，僅有3條左右，一條是高雄客運8046，另一是和欣客運7502（高雄到嘉義，中間停靠新營、麻豆）和7512（高雄到新營）。在高鐵和台鐵營運時間之外，剩下的公共運輸工具只有和欣客運，且必須先搭車到新營才可轉乘。