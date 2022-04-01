約分手談判卻押走前女友 恐怖情人遭涉嫌妨害自由函送

台中市豐原警分局今天清晨3時許，獲報南村路發生男女情感糾紛。陳男、湯女因個性不合分手，陳約女方單獨見面聊聊，嘗試挽回感情，見她攜伴2名友人，竟憤而強拉湯上車離開，1小時後回到警局投案說明；全案警方依妨害自由罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

據了解，陳男(25歲)居住於北部，湯女(23歲)則住在中部，雙方遠距離戀愛，交往約半年，聚少離多；湯女日前以個性不合為由提分手，陳男不肯，約湯今天凌晨3時許，於豐原區南村路單獨溝通此事，意圖挽回。

怎料陳男抵達約定地點時，見到湯女竟帶著2名女性友人作伴，認為湯女怎能帶外人陪同，憤而強拉她上車離開；2名女性友人見狀隨即報案；豐原警方獲報後，立即出動調查，並掌握陳男行蹤，陳自知難逃，1小時候將湯女載回派出所說明。