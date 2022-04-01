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一晚爆刷23萬 女子拾獲信用卡找男友大肆購物遭警查獲
新北市黃姓女子（25歲）撿到從事業務工作的梁姓男子信用卡，她沒有交給警方，反而找來男友陳姓男大生，兩人四處盜刷名牌衣服、飾品、化妝品，最後更到樂器店購買6萬多元的電吉他，一個晚上就刷了23萬元。
被害人因為工作繁忙，直到深夜才發現手機簡訊收到刷卡訊息，趕緊向銀行提出止付申請，並向警方報案。
轄區中正一警分局立即調閱監視器，發現情侶檔逛遍北市西區的百貨公司，最後根據影像蹤跡，追查到情侶檔住在三重，立即派員逮人。
黃女落網後佯稱信用卡是她在酒吧工作時客人贈送，不過兩人盜刷事證明確，購買大包小包的戰利品回家後，還上網購買遊戲點數，警方訊後依詐欺、偽造文書、侵占罪嫌函送台北地檢署偵辦。
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