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影／如遭炸彈攻擊 5.5噸貨車載怪手衝撞進民宅
台14線中潭公路及草屯南坪路，昨天傍晚發生一起貨車撞入民宅外，洪姓男子駕駛一部5.5噸小貨車，上面載有小型怪手，行經南坪路長下坡後，煞車失靈衝過台14線路口，撞進對向民宅，屋主表示，當時現場宛如遭到炸彈攻擊一般，所幸屋內無人在家而逃過一劫。
草屯警方表示，從監視器可以看到，貨車從中寮收工後往草屯方向行駛，沒有煞車直接撞入民宅，不只將民宅圍牆撞壞，還衝入屋內，將辦公室撞到停放在門口的金爐、機車還有狗籠全被衝擊力道撞入屋內，狗籠內的黑狗受到驚嚇，還好並沒有受傷。
柯姓屋主表示，當時全家都在辦公室後方吃晚餐，所幸辦公室當時無人在座位上，才沒有收到波及，而經常待在辦公室的柯太太，也因今天工廠比較忙沒在座位逃過一劫，但大家受到不小的驚嚇，洪姓貨車駕駛表示，行經該處時沒有煞車才會失控，所幸這起事故只有駕駛手腳擦挫傷。
警方指出，今天撞擊現場還在處理中，但昨天撞進民宅載著怪手的貨車，仍卡在民宅內，今天找來工人切割鐵門，想辦法要把車拖出來，才能復原辦公室，詳細事故原因仍須鑑定，也呼籲民眾行車前要做檢查，下坡路段務需使用低速檔行駛，以免煞車失靈而發生事故。
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