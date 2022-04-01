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汐止集合住宅7樓傳火警 社區正副總幹事滅火嗆傷送醫

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區一棟集合式住宅7樓今天下午發生火警，住戶逃出求救，社區總幹事及副總幹事第一時間協助滅火時，不慎遭濃煙嗆傷，所幸送醫後均無生命危險，火勢隨後由消防員撲滅。據了解，疑似客廳電視機短路起火，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天下午1時52分獲報，汐止區樟樹一路一段一棟13層樓集合式住宅7樓發生火警，起火戶游姓住戶衝出屋外報案求救，社區總幹事及副總幹事二人見情況緊急，搶在消防人車趕抵前，拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷，送醫後無生命危險。

新北市消防局共調派汐止、秀峰、社后及瑞芳中隊，共10車20人前往搶救，火勢隨後迅速撲滅，現場共疏散25人。據了解，客廳電視機櫃疑似短路起火，確實起火原因有待火調人員進一步鑑定調查釐清。

新北市汐止區樟樹一路一棟13層樓集合式住宅7樓，今天下午1時許發生火警，社區總幹事及副總幹事二人拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區樟樹一路一棟13層樓集合式住宅7樓，今天下午1時許發生火警，社區總幹事及副總幹事二人拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區樟樹一路一棟13層樓集合式住宅7樓，今天下午1時許發生火警，社區總幹事及副總幹事二人拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區樟樹一路一棟13層樓集合式住宅7樓，今天下午1時許發生火警，社區總幹事及副總幹事二人拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區樟樹一路一棟13層樓集合式住宅7樓，今天下午1時許發生火警，社區總幹事及副總幹事二人拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區樟樹一路一棟13層樓集合式住宅7樓，今天下午1時許發生火警，社區總幹事及副總幹事二人拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷送醫。記者王長鼎／翻攝

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