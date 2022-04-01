汐止集合住宅7樓傳火警 社區正副總幹事滅火嗆傷送醫

新北市汐止區一棟集合式住宅7樓今天下午發生火警，住戶逃出求救，社區總幹事及副總幹事第一時間協助滅火時，不慎遭濃煙嗆傷，所幸送醫後均無生命危險，火勢隨後由消防員撲滅。據了解，疑似客廳電視機短路起火，確實起火原因有待進一步鑑定調查釐清。

新北市消防局今天下午1時52分獲報，汐止區樟樹一路一段一棟13層樓集合式住宅7樓發生火警，起火戶游姓住戶衝出屋外報案求救，社區總幹事及副總幹事二人見情況緊急，搶在消防人車趕抵前，拉社區消防栓進行初期滅火時，不慎遭濃煙嗆傷，送醫後無生命危險。