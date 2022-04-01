太魯閣罹難者黃法喆設計工作服獲獎 林佳龍媒合贈花消

去年在太魯閣號列車事故中罹難的消防特考班學員黃法喆，生前投稿參與消防工作服改款設計，獲得特優。前交通部長林佳龍獲悉，媒合消防署、企業製作1685件，今天送給花蓮消防人員。黃的父親黃法喆說，家中三代義消，看見兒子生前設計製成實品，穿在打火兄弟身上，讓他感動，更以兒子為榮。

黃法喆是花蓮縣豐濱鄉子弟，從祖父開始就是打火兄弟，父親黃謙順更當了30多年義消，他也把救災救難當成志業，考取消防特考班，去年受訓休假期間，4月2日返鄉途中，坐上408列次太魯閣號死亡列車，不幸罹難。

黃法喆很有藝術天分，喜歡畫畫，生前參與消防署全國消防人員服裝改款設計獲得特優。獲獎時，黃法喆已不在人世，黃父到林佳龍臉書哀痛留言「我不知道要跟誰說我的兒子很棒。」

林佳龍因此媒合內政部消防署、興采實業股份有限公司，及他成立的台灣消防發展與交流協會，贊助經費，製作1685件工作服，今天在花蓮縣消防局捐給警、義消及民間救難團體。今天捐贈儀式上，出席消防人員全部穿上黃法喆設計的衣服，讓黃家人既感動，又驕傲。

黃謙順鞠躬向現場消防人員致謝，他說，家中三代都是消防、義消，消防人員協助救災救難，除了身體疲累，也承受壓力和恐懼，這件工作服是法喆和黃家人的心意；黃法喆的妹妹表示，哥哥設計時有仔細思考火場、救援現場的視線都不好，在衣服上增加黃色警示條，也考量透氣材質，看到「花蓮限定款」工作服，相信在天上的哥哥也會很開心。