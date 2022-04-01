愚人節應景 高市少年隊長親上陣扮打詐網紅

今天是愚人節，高雄市警局少年警察隊應景，由隊長王春生親自披掛上陣，當起「嗆辣打詐導師」拍攝宣導片，用有別於以往苦口婆心、暖心的宣導方式，用轟炸口吻，宣導詐騙型態，將防詐觀念紮根。

4月1日愚人節，是與「騙」最有關聯性的節日，日前少年隊長王春生日前動起腦筋，別出心裁的親自上場，拍攝出一段宣導影片；王春生透過2種角色的表達方式，在青少年最常接觸的通訊軟體和網路世界，以不同的宣導手法和口語，拓廣犯罪預防效果。

「一個多年不見好友突然關心，提款卡有問題，想將錢轉過來」這部影片中穿插過往案例，模擬真實故事中的受騙少女，請少女協助「領錢」，少女除了帳戶被凍結外，也因協助領錢此舉被列為嫌疑人，為此飽受驚嚇和打擊，一時不察惹禍上身。

少年隊說，影片傳達青少年常常單純認為「只是申辦金融帳戶、只是幫個小忙或只是賺取一點零用錢等，應該不會怎樣，我又沒有騙人，我也沒有做壞事」等等想法，卻遭不肖分子用充滿話術、謊言及惡意方式利用，以騙取他人金融帳戶規避刑事責任。

王春生表示，高雄市111年1到2月少年觸犯詐欺案件30人次，較去年同期減少24件，減幅達約百分之44；常見少年詐欺觸法態樣為擔任車手及最不容易防範的人頭帳戶，詐騙集團會透過求職打工、同學間互相牽線辦帳戶、感情詐欺等說法和陷阱，騙取民眾帳戶和金融卡作為轉手不當獲利的渠道，致使受騙者變成人頭帳戶遭到凍結，甚至可能涉及刑事案件訴訟纏身。