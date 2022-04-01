愚人節應景 高市少年隊長親上陣扮打詐網紅
今天是愚人節，高雄市警局少年警察隊應景，由隊長王春生親自披掛上陣，當起「嗆辣打詐導師」拍攝宣導片，用有別於以往苦口婆心、暖心的宣導方式，用轟炸口吻，宣導詐騙型態，將防詐觀念紮根。
4月1日愚人節，是與「騙」最有關聯性的節日，日前少年隊長王春生日前動起腦筋，別出心裁的親自上場，拍攝出一段宣導影片；王春生透過2種角色的表達方式，在青少年最常接觸的通訊軟體和網路世界，以不同的宣導手法和口語，拓廣犯罪預防效果。
「一個多年不見好友突然關心，提款卡有問題，想將錢轉過來」這部影片中穿插過往案例，模擬真實故事中的受騙少女，請少女協助「領錢」，少女除了帳戶被凍結外，也因協助領錢此舉被列為嫌疑人，為此飽受驚嚇和打擊，一時不察惹禍上身。
少年隊說，影片傳達青少年常常單純認為「只是申辦金融帳戶、只是幫個小忙或只是賺取一點零用錢等，應該不會怎樣，我又沒有騙人，我也沒有做壞事」等等想法，卻遭不肖分子用充滿話術、謊言及惡意方式利用，以騙取他人金融帳戶規避刑事責任。
王春生表示，高雄市111年1到2月少年觸犯詐欺案件30人次，較去年同期減少24件，減幅達約百分之44；常見少年詐欺觸法態樣為擔任車手及最不容易防範的人頭帳戶，詐騙集團會透過求職打工、同學間互相牽線辦帳戶、感情詐欺等說法和陷阱，騙取民眾帳戶和金融卡作為轉手不當獲利的渠道，致使受騙者變成人頭帳戶遭到凍結，甚至可能涉及刑事案件訴訟纏身。
王春生說，誠心呼籲家長或青少年千萬不要提供自己金融帳戶或提款卡給他人使用，甚至是替他人提款等行為。
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