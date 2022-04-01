外國男帥醫生飄洋來台看妳？熟女陷愛情詐騙險破財

嘉義縣竹崎鄉林姓婦女昨天接獲在臉書交友認識，自稱「外國醫生」男臉友，誆稱妻子最近過世，留下鉅額保險金，因孤苦無依，打算將鉅額保險金贈予林婦，但需先付律師費1萬美金，林婦不疑有他，到內埔郵局填好匯款單，欲臨櫃匯款新台幣28萬5455元給對方，所幸被郵局行員及員警識破勸阻。

竹崎警分局內埔派出所員警昨天上午，接獲內埔郵局行員電話通報，疑詐騙案，員警到場，林姓婦人指稱，近期在臉書認識1名國外男醫生，對方稱妻子過世，留下鉅額保險金，因自己孤苦無依，打算將保險金贈予林婦，但需先付律師費1萬美金，才能將保險金領出。

待保險金領出後，就要飛來台灣，也會將律師費1萬美金歸還給林婦，並與林婦共築愛巢度過餘生，林婦禁不起對方連日來甜言蜜語及金錢利誘下，陷入愛情圈套，以為遇到了人生中的真命天子。

林婦依對方指示，到內埔郵局填好匯款單，欲臨櫃匯款28萬5455元給對方提供帳戶，所幸郵局行員沈美雯機警，當下察覺有異，拖延林婦匯款並立即通知警方到場，林婦一開始還深信不疑，不理會警方勸說。