恐怖經紀人為傳播小姐出氣 酒瓶猛砸客人頭部起訴

經營傳播經紀的楊男，因旗下小姐與客人賴男發生衝突，或與吳姓客人糾紛，涉嫌與同夥以空酒瓶重擊2名被害人頭部，致被害人頭部受重創，並拍攝被害人滿臉是血的畫面，台中地檢署今天依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將楊男等5人起訴。

起訴書指出，楊男（33歲）經營傳播經紀業務，去年3月22日晚間，安排傳播妹小芬（化名）至中市自由路某知名KTV坐檯陪酒，小芬與賴姓客人細故起衝突，通知楊到場處理，楊與同夥林男、詹男、小賴等人，持彈簧刀恐嚇被害人賴男，將賴男拖出包廂，腳被害人，再以空酒瓶重擊被害人頭部，致賴男頭部受重創。

去年9月28日凌晨，楊男與吳姓客人因有無叫旗下小姐陪侍起糾紛，楊與林、劉男等人，以酒瓶重擊吳頭部3次，被害人彎腰摀頭時，林再持刀架住吳，腳踹被害人，不斷攻擊被害人。

劉嫌還取出手機，拍攝被害人滿臉臉是血的畫面，經李姓老闆不斷制止下，楊等人始罷手離去，被害人吳男經送醫急救，醫院一度對被害人家屬發出病危通知，經緊急救治後，始倖免於難。

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