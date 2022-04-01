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北市警邀王齊麟、李洋 「麟洋配」拍攝交安宣導圖文

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市警局交通大隊統計，今年1月到2月間，共發生1萬5477件交通事故案件，較去年同期減少1073件，其中「路口」發生事故占總事故比例61.78％，前三大主要肇因為未注意車前狀況、未依規定讓車及變換車道或方向不當，而死傷車種以機車及行人最多。北市警局特邀羽球國手王齊麟、李洋擔任交通安全宣導大使，拍攝照片製作圖文，宣導交通安全知識。

為了導正民眾用路觀念，北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，加強宣導，以降低事故發生。另外，今年起推動「交通事故防制精進策略執行計畫」，且配合交通部執行「四季交安專案」，針對易造成死傷事故之違規行為，如酒醉駕車、車輛不停讓行人、嚴重超速等，全面加強執法。

北市警局特別邀請2021年東京奧運男子羽球雙打金牌選手王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使，期盼能藉由「麟洋配」高人氣及運動形象，推廣交通安全知識，深化民眾交安觀念。

交大說明，羽球是兼具「力」與「美」的運動項目，「專注」在球場上的每一顆球、每一瞬間都是拿金牌的關鍵，同樣的「專注」在道路通行的每一刻，才是用路安全的最佳保障。

北市交通大隊呼籲所有用路人，守護交通安全是每一位市民的責任，遵守交通規則是每一位公民應有的素養，車輛行經路口「慢」、「看」、「停」，行人穿越路口「停」、「看」、「聽」，時時保持專注，酒後切勿駕車，保護自己也尊重他人，勿讓酒精成為交通安全的破口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供
北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供
北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供
北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供
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北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供
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北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供
北市交通大隊規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖文、短片，透過多元管道，如Facebook、Instagram及Line群組等，特別邀請王齊麟及李洋，擔任交通安全宣導大使。圖／北市交大提供

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